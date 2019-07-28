البيشمركة تتحدث عن إهمال بغداد سبل التعاون للعودة لكركوك والمناطق المتنازع عليها

2019/07/28 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن الأمين العام لوزارة شؤون البيشمركة بإقليم كردستان، أنه كان مقرراً عقد اجتماع اللجنة العليا لوزارة الدفاع الاتحادية ووزارة شؤون البيشمركة في الفترة

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