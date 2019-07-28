2019/07/28 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية صادق السليطي، اليوم الاحد، عن استيراد العراق اكثر من ثمانية الاف ميغاواط من ايران، مشيرا ذلك يعادل 40‎%‎ من الطاقة الفعلية الموجودة.وقال السليطي في تصريح للمركز الخبري الوطني NNC، ان “العراق يعتمد في ميزانيته على النفط الخام”، مبينا ان “سوق العراق النفطي الى […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط النيابية: 40‎%‎ من الكهرباء تستورد من ايران المركز الخبري الوطني.

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