2019/07/28 | 13:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية صادق السليطي، اليوم الاحد، عن استيراد العراق اكثر من ثمانية الاف ميغاواط من ايران، مشيرا ذلك يعادل 40% من الطاقة الفعلية الموجودة.
وقال السليطي في تصريح للمركز الخبري الوطني NNC، ان “العراق يعتمد في ميزانيته على النفط الخام”، مبينا ان “سوق العراق النفطي الى […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط النيابية: 40% من الكهرباء تستورد من ايران المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط النيابية: 40% من الكهرباء تستورد من ايران) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال السليطي في تصريح للمركز الخبري الوطني NNC، ان “العراق يعتمد في ميزانيته على النفط الخام”، مبينا ان “سوق العراق النفطي الى […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط النيابية: 40% من الكهرباء تستورد من ايران المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط النيابية: 40% من الكهرباء تستورد من ايران) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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