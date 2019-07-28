2019/07/28 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال لقاء الأمير..الحلبوسي يدعو إلى تشكيل لجان مشتركة لدراسة مخرجات مؤتمر الكويت

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