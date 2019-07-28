2019/07/28 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

تأكيدات تداولتها وسائل إعلام، تتعلق باللواء الركن محمد الفلاحي والذي جرى اتهامه بالتخابر والتعاون مع الاستخبارات الأمريكية من قبل سياسيين موالين لإيران في العراق بعد تسريب مكالمة هاتفية بينه وبين من قيل إنه عميل للسي آي إيه.

رغم تصريح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بأن الفلاحي بريء م...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم تصريح عبد المهدي بــ "براءته" .. تأكيدات بــ نقل الفلاحي وتجميده ..) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم تصريح عبد المهدي بــ "براءته" .. تأكيدات بــ نقل الفلاحي وتجميده ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).