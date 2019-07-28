فيسبوك تتخذ قرارا مثيرا بشأن تطبيق “ماسنجر”

2019/07/28 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتخذت منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قرارا مثيرا بشأن تطبيقها الأشهر للدردشة “ماسنجر”.ونشر موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص، تقريرا بشأن وجود ألعاب فيسبوك الفورية “فيسبوك جيمز إنستانت”، ووجودها داخل تطبيق “ماسنجر” منذ عام 2016.وقررت فيسبوك أن تزيل خدمة “ألعاب فيسبوك الفورية” المجانية من تطبيق “ماسنجر” وتضع لها أيقونة مخصصة لذلك الأمر.واتخذت فيسبوك هذا […]

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