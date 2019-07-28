حكومة الكيان الاسرائيلي توجه رسالة إلى الديوان الملكي السعودي

2019/07/28 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت صحيفة “معاريف” العبرية، الأحد، بأن الحكومة الإسرائيلية بعثت برسالة إلى الديوان الملكي السعودي بخصوص المدون والإعلامي محمد سعود الذي زار إسرائيل مؤخرا.وذكرت الصحيفة أن تل أبيب طالبت السلطات السعودية في تلك الرسالة بالامتناع عن أي خطوة ضد المدون يمكن تفسيرها على أنها عقاب له بسبب هذه الزيارة.وكان محمد سعود ضمن وفد […]

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