2019/07/28 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت دراسة علمية حديثة أن الامتناع عن تناول أطعمة معينة يمكنه أن يحاصر ويمنع ظهور “القاتل الأشهر” في العالم حاليا.ونشر موقع “ويب ميديكال” مراجعة بحثية كشفت أن من يتبعون ويلتزمون بنظام غذائي نباتي، يكونوا أقل عرضة في الإصابة بالسكري من الدرجة الثانية، الذي يوصف بأنه “القاتل الأشهر” للبشر حاليا.وأظهرت المراجعة البحثية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الابتعاد عن تلك الأطعمة يحاصر “القاتل الأشهر”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الابتعاد عن تلك الأطعمة يحاصر “القاتل الأشهر”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).