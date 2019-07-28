الكشف عن خطة إسرائيلية لنقل السفارات الأجنبية إلى القدس

2019/07/28 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت صحيفة “يسرائيل هيوم”، الأحد، بأن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أعد خطة رسمية لنقل السفارات الأجنبية إلى القدس المحتلة، ومن المقرر عرض هذه الخطة على الحكومة الإسرائيلية لإقرارها قريباً.ووفقا للصحيفة، تحدد الخطة مسألة نقل السفارات الأجنبية إلى القدس المحتلة باعتباره “هدفا قوميا وسياسيا واستراتيجيا من الدرجة الأولى”.وتنطوي الخطة المقترحة، على تقديم […]

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