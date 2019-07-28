قطرتطلب من العراق دعم ترشيحها لعضوية المجلسين التنفيذيين لمنظمة الطيران المدني و اليونسكو

2019/07/28 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت قطر من العراق دعم ترشيحها لنيل عضويتي المجلسين التنفيذيين لمنظمة الطيران المدني ومنظمة اليونسكو.وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم :” ان رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية وكالة الوزير المفوض رحمن فرحان العامري التقى القائم بالاعمال القطري في بغداد حسين علي الفضالة في مقر الوزارة “.و قام القائم بالاعمال القطري خلال اللقاء ، بتسليم […]

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