بدء عملية عسكرية للقضاء على عناصر

2019/07/28 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات المحلية العراقية في قضاء الرطبة، اليوم السبت، أنها أطلقت عملية عسكرية لمطاردة ما تبقى من عناصر لتنظيم "داعش" الإرهابي في صحراء جنوب الق...

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