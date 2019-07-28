 النباتيون ومرض السكري.. دراسة تحسم العلاقة

2019/07/28 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..خلصت مراجعة بحثية إلى أن من يميلون لاتباع نظام غذائي، تمثل النباتات العنصر الغالب فيه، ربما يكونون أقل عرضة للإصابة بالسكري من النوع الثاني.وفحص الباحثون بيانات تسع دراسات منشورة سابقاً، يصل عددالمشاركين فيها إلى 307099 شخصاً، بينهم 23544 أصيبوا بالسكري من النوع الثاني.وأجريت الدراسات على مدى يتراوح بين عامين و28 عاماً وأجاب […]

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