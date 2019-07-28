المركزي يحدد معايير رفض الاوراق النقدية

2019/07/28 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبين البنك ان اهم المعايير هو :- اذا اصابها قطع في احد زواياها او كانت مقروضة او فقدت اي جزء من مساحة الورقة.- اذا حدث فيها تمزق وتم اصلاحها بشريط لاصق شفاف من اية جهة.- اذا احتوت على ختم بحجم كبير او عدة اختام صغيرة بحيث تؤثر في معالمها.- اذا ظهرت عليها اثار التداول والاستعمال " متهرئة" بحيث تؤثر في شكلها او معالمها.- اذا التصقت مواد غريبة واثرت في معالمها كالاحبار والاصباغ والاصماغ والمواد المطحونة او المطبوخة او المعجونة او الدهون او الزيوت. - اذا كانت مخزونة بظروف خزن غير صحيحة مما يؤدي الى افرراها او ان تفوح منها رائحة العفن.انتهى..م.م

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