نتنياهو يكشف عن اختبارات “سرية وخارقة” لصواريخ في آلاسكا

2019/07/28 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الاحد، أن المنظومة المضادة للصواريخ الباليستية “Arrow-3″، المطورة بالتعاون مع الولايات المتحدة، خضعت مؤخرا لاختبارات حية في ولاية ألاسكا الأمريكية.وأكد نتنياهو، أن بلاده أجرت “خلال الأسابيع الأخيرة ثلاثة اختبارات سرية وخارقة لصاروخ Arrow-3 أو (حيتس-3 بالعبرية مايعني سهم بالعربية) في ولاية ألاسكا”، مضيفا أن هذه الاختبارات جرت “بتعاون كامل […]

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