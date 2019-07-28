الصباح للحلبوسي: الكويت ستفي للعراق بالتزاماتها المقررة في مؤتمر الكويت الدولي للمانحين

2019/07/28 | 14:06

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بغداد:سومر نيوز

أكد أمير دولة الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، الأحد، إيفاء بلاده للعراق بالتزاماتها المقررة في مؤتمر...

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