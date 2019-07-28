English | كوردى

النفط النيابية: 40‎%‎ من الكهرباء تستورد من ايران


النفط النيابية: 40‎%‎ من الكهرباء تستورد من ايران
2019/07/28 | 14:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية صادق السليطي، اليوم الاحد، عن استيراد العراق اكثر من ثمانية الاف مي...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النفط النيابية: 40‎%‎ من الكهرباء تستورد من ايران) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النفط النيابية: 40‎%‎ من الكهرباء تستورد من ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).

كامل التفاصيل في: سومر نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا