النفط النيابية: 40‎%‎ من الكهرباء تستورد من ايران

2019/07/28 | 14:06

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بغداد:سومر نيوز

كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية صادق السليطي، اليوم الاحد، عن استيراد العراق اكثر من ثمانية الاف مي...

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