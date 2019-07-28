الحلبوسي لأمير الكويت: جئنا لمناقشة الملفات المتعلقة بالمشاريع الخاصة بإعادة إعمار العراق

2019/07/28 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، لأمير الكويت اح الأحمد الجابر الصباح، ان زيارته تأتي لمناقشة الملفات المتعلقة بالمشاريع الخاصة بإعادة إعمار العراق.وذكر مكتب الحلبوسي في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد المرافق له التقى، اليوم الأحد، أمير دولة الكويت صباح […]

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