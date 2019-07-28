أمنية ديالى تحذر من فيديوهات مفبركة تسيء للحشد الشعبي

2019/07/28 | 14:10

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بغداد اليوم- ديالى

حذرت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى، الأحد، 28 تموز، 2019، من فيديوهات مفبركة هدفها الاساءة&n...





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