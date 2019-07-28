“المغناطيس السائل”.. ابتكار يمكنه تغيير شكل العالم

2019/07/28 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… توصل مجموعة من العلماء بالصدفة الى “المغناطيس السائل” الذي يمكنه أن يغير شكل العالم.ونشر موقع “فيوتشرزم” العلمي المتخصص، تفاصيل هذا الاكتشاف، الذي يمكنه أن يكون “نواة” لتغييرات كبرى ستحدث في عالم الصناعة بالعالم.وتمكن علماء من جامعة ماساتشوستس الأمريكية من اكتشاف “المغناطيس السائل”، خلال تجربة كانوا يجرونها على سوائل الطباعة ثلاثية الأبعاد.لكن […]

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