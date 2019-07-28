حادث سير يؤدي لمصرع شرطي شمال شرقي ديالى

2019/07/28 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في ديالى، الأحد، بمصرع شرطي اثر حادث سير شمال شرقي المحافظة.

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