2019/07/28 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاحد، باندلاع حريقان في مستوصف ومديرية المرور بنينوى.

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