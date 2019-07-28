اعتقال 24 مطلوبا للقضاء في المثنى

2019/07/28 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة المثنى، الاحد، القاء القبض على 24 مطلوبا للقضاء بتهم مختلفة في قضاء الرميثة شمال المحافظة.

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