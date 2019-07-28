أمير الكويت يوجه ببناء مدن سكنية في صلاح الدين

2019/07/28 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوجه أمير الكويت، صباح الأحمد الصباح، الاحد، بتنفيذ طلب محافظ صلاح الدين، ببناء مدن سكنية في 4 من أقضية ونواحي المحافظة.

وقال مجلس محافظة صلاح الدين، في بيان تلقته “كلكامش برس”، إن “أمير الكويت أمر بتنفيذ الطلب الذي قدمة محافظ صلاح الدين، ببناء مدينة سكنية في قضاء بيجي للمدمرة منازلهم، وأن تكون هناك مدن أخرى في عزيز بلد وسليمان بك، ويثرب”.

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