2019/07/28 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت مواقع كردية عما اسمته “مصدر كردي سوري مطلع”، أن استعدادات جدية تجري على جانبي الحدود بين سوريا وتركيا بين “الوحدات الكردية” والجيش التركي، لافتاً إلى تصاعد حدة التوتر في المنطقة برمتها.وقال “المصدر” الذي رفض الكشف عن هويته، إن “الوحدات الكردية” تقوم بحفر الخنادق في مدينتي تل أبيض بريف الرقة الشمالي ورأس العين بريف …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استعدادات جدية تجري على جانبي الحدود بين “الوحدات الكردية” والجيش التركي النعيم نيوز.

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