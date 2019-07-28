مدرب القوة الجوية: السالمية ليس مرعبا.. وضيق الوقت عقبتنا الوحيدة

2019/07/28 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لؤي صلاح

أكد المدرب المساعد لفريق القوة الجوية لؤي صلاح أن قرعة بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال متوازنة، وفريق السالمية الكويتي لن يقلقنا بقدر ما نخشى عامل الوقت.

وقال صلاح في تصريحات خاصة ،إن القرعة متوازنة وفريق السالمية الكويتي ليس ندا مرعبا للقوة الجوية.

وتابع: “حظوظنا كبيرة في تجاوز دور الـ 32 للبطولة، لكن ما يقلقنا فقط عامل الوقت حيث تفصلنا عن المباراة فترة زمنية قصيرة”.

وبيّن أن الدوري العراقي انتهى متأخرا، وأردف: “علينا أن نبدأ الإعداد بوقت مبكر والمدة المتبقية غير كافية لتحضير الفريق بشكل مثالي”.

وأشار إلى أن الجهاز الفني سيضع برنامجا متكاملا للإعداد يتضمن مباراة كأس محمد السادس للأندية العربية.

وأتم: “الفريق حافظ على غالبية لاعبيه وهذا ما سيسهل المهمة علينا فيما نسعى لحسم التعاقدات الجديدة خلال فترة زمنية محدودة”، منوها بأن الفريق سيبدأ التحضيرات للموسم المقبل، في الأسبوع الأول من الشهر القادم.

المصدر : كووورة

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