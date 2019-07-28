 كيف تصبح الصحراء المصدر الأول الذي يؤمن الطاقة للبشرية كلها؟  

2019/07/28 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..صرح المؤلف الألماني تيم كوخ، أن بناء محطة طاقة شمسية كبيرة في الصحراء يمكنها أن تزود العالم كله بالهيدروجين الأخضر الغني بالطاقة والذي لا يؤثر سلبيا على المناخ.وقال كوخ ان “الهيدروجين غني بالطاقة ويتكون الماء منه فقط أثناء حرقه، فهو “جزيء خارق” يمكنه حل كافة مشكلات المناخ الحالية”.ويستخدم العالم بشكل رئيسي […]

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