البرلمان يستجيب لمطالب المهندسين

2019/07/28 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأكد عضو مجلس النواب اقبال عبد الحسين، اليوم الأحد، أن البرلمان سيعمل خلال المرحلة المقبلة على تحقيق مطالب شريحة المهندسين.

وقالت عبد الحسين، في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "البرلمان سيبحث خلال المرحلة المقبلة، بشمول المهندسين بالتعيين المركزي واقرار قانون ضمان المهندسين وتنظيم مزاولة المهن الهندسية".

وأضاف، أن "المهندسيين تعرضوا لمظلومية كبيرة بعد تخرجهم من الكليات الهندسية، ليجدوا انفسهم في طابور البطالة، والذي بدأ يزداد يوماًبعد يوم، بعد ان شمل اقرانهم في السنوات السابقة بالتعيين المركزي لخدمة البلد واعماره والنهوض به".

وتابعت عبد الحسين، أنها "تقف مع المطالب المشروعة لهذه الشريحة، والتي اعتصموا من اجلها على ابواب نقابة المهندسين، دون ان يكون هنالك اية اجابة من قبل المسؤولين في هذه النقابة"، داعية الحكومة الى "الاسراع في حل مشاكلهم اسوة بباقي الشرائح".انتهى/س

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