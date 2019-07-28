السفير الصيني في بغداد: العبادي له شعبية واسعة لدى الشعب الصيني لنجاحه في محاربة الارهاب وتمتين العلاقة بين العراق والصين

2019/07/28 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، السفير الصيني في بغداد، تشانغ تاو، فيما اكد الاخير ان العبادي يتمتع بشعبية كبيرة في الصين بعد الانتصار الكبير الذي تحقق على عصابات داعش الارهابية.وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائي بين بغداد وبكين وتعزيزها في مختلف المجالات وعمل الشركات الصينية وانجازها للمشاريع في العراق.

كما جرى مناقشة الاوضاع في المنطقة وتاثيرها على العراق والعالم.

واكد السفير الصيني، بحسب بيان لمكتب العبادي ورد الى وكالة نون الخبرية، ان "الشعب الصيني يكن كل الاحترام والتقدير للعراق ولشخص الدكتور العبادي الذي يتمتع بشعبية كبيرة في الصين بعد الانتصار الكبير الذي تحقق على عصابات داعش الارهابية اذ ان اهتماما كبيرا كان في الصين للحرب ونتائجها".

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