مجلس كربلاء: المحافظة لم تسجل اي خرق امني منذ 2016

2019/07/28 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة كربلاء عقيل المسعودي، الأحد، ان المحافظة لم تسجل اي خرق امني منذ عام 2016، مشيرا إلى أن المحافظة تعتبر الاولى من بين المحافظات في استتباب الامن.وقال المسعودي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “كربلاء تعد من المحافظات الاولى في استتباب الامن ولم تسجل اي خرق امني منذ العام […]

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