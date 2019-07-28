2019/07/28 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق، اليوم الاحد، في جزء من دائرة مرور الموصل في محافظة نينوى.وقال مصدر امني، ان حريقا اندلع بجزء من دائرة مرور نينوى في الموصل اسفر عن التهم النيران لعدد من الكرفانات .واضاف، ان فرق الدفاع المدني قد استنفرت جهودها لاطفاء الحريق الذي حدث بسبب احتراق بعض الاعشاب والتهم النيران لعدد من الكرفانات.يذكر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اندلاع حريق بجزء من دائرة مرور نينوى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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