القاضي فائق زيدان يستقبل النائب الاول لرئيس مجلس النواب

2019/07/28 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاحد، النائب الاول لمجلس النواب حسن الكعبي.

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