2019/07/28 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات سامراء، اليوم الاحد، العثور على كدس عتاد في منطقة مكيشيفة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات سامراء تعثر على كدس عتاد في منطقة مكيشيفة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات سامراء تعثر على كدس عتاد في منطقة مكيشيفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).