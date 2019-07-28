الحلبوسي يدعو أمير الكويت لتشكيل لجان مشتركة لدراسة مشاريع إعادة إعمار العراق

2019/07/28 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

دعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، أمير الكويت إلى تشكيل لجان مشتركة لدراسة الملفات المتعلقة بالمشاريع الخاصة بإعادة إعمار العراق

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