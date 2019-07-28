روحاني: تواجد القوات الأجنبية السبب الرئيسي لتوتر المنطقة

2019/07/28 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتبر الرئيس الايراني حسن روحاني، الأحد، أن تواجد القوات الاجنبية هو السبب الرئيس وراء التوتر في المنطقة، فيما اشار إلى أن بلاده تسعى على الدوام ليكون بحر عمان والخليج ومضيق هرمز مسارا آمنا ومطمئنا للملاحة.وقال روحاني خلال استقباله وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في طهران، إن “ايران وسلطنة عمان اتخذتا على الدوام […]

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