2019/07/28 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت مؤسسة التوحيد الثقافية بتفعيل فكرة نادي القراءة لتشجيع أبناء المؤسسة على القراءة ومطالعة الكتب, وذلك استجابة لتوجيهات مكتب المرجعية في النجف الأشرف وسط حضور شبابي واعي وأجواء جميلة.حيث تم تقسيم الحاضرين على ما يقارب ٦ كروبات كل كروب يتكون من ٤ أفراد لقراءة النشرة وتسجيل الملاحظات والفائدة التي سجلها الشباب من فتاوى وتوجيهات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مؤسسة التوحيد الثقافية تفعل مقترح نادي القراءة لتشجيع شبابها على القراءة النعيم نيوز.

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