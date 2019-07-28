2019/07/28 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Qi0jz-YL8Qw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشروع الأعمال اليدوية يحول شابة نازحة الى رائدة أعمال) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مشروع الأعمال اليدوية يحول شابة نازحة الى رائدة أعمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).