حكومة كوردستان توجه طلباً لوزراء الكابينة السابقة

2019/07/28 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان، جوتيار عادل، اليوم الاحد، توجيه طلب الى وزراء الحكومة السابقة.

ونقل موقع الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن عادل قوله، ان حكومة اقليم كوردستان، وجهت طلباً الى جميع الوزراء في الكابينة السابقة، مفاده اعادة سيارات واملاك كانت تحت تصرفهم بصورة مؤقتة.

واضاف ان تلك السيارات ليست منحة، مبيناً ان الحكومة ستقوم بمراجعة جميع منح الوزراء السابقين.

ودعا عادل جميع الوزراء في الكابينة الحكومية السابقة الى اعادة السيارات والاملاك والمنازل التي مازالت باقية بذمتهم.

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