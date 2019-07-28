إيران ترحب بتصريحات السعودية بشأن إجراء حوارات

2019/07/28 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رحب المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي، الأحد، بالتصريحات الاخيرة لمندوب السعودية في الامم المتحدة حول اجراء محادثات بين البلدين.وقال ربيعي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، “نرحب بهذه التصريحات ونعتقد أنه ينبغي أن يصاحبها إجراء عملي ، حيث دعونا دائما الى استقرار وأمن بلدان المنطقة، ونحن نحترم العلاقات الثنائية والمعاهدات الأمنية”.واضاف ربيعي، ان […]

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