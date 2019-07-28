الكويت تعتزم بناء مدن سكنية في العراق

2019/07/28 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت محافظة صلاح الدين، الاحد، موافقة أمير الكويت على بناء مدينة سكنية في قضاء بيجي تُخصص للمدمرة منازلهم جراء الحرب على داعش.

وذكر بيان صدر عن المحافظ عمار جبر إن “امير الكويت أمر بتنفيذ طلب بناء مدينة سكنية في قضاء بيجي للمدمرة منازلهم جرّاء الحرب على داعش فضلاً عن مدن أخرى يثرب وعزيز بلد”.

واضاف، أن “رئيس الوزراء الكويتي وافق على تشكيل لجنة مشتركة تأخذ على عاتقها تنفيذ المنح التي أقرها مؤتمر الكويت لاعمار العراق شباط ٢٠١٨ وذلك خلال اجتماع مع رئيس البرلمان العراقي وذلك للتعجيل باعمار المناطق المحررة و عودة النازحين”.

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