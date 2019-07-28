نائب يدعو الى جلسة طارئة للوقوف ضد تدخلات الكونغرس بالشأن العراقي 

2019/07/28 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي, الاحد , الى عقد جلسة طارئة للوقوف ضد تدخلات الكونغرس الامريكي بالشان العراقي وفقا للمادة الثامنة من الدستور , مبينا ان استقرار وزعزعة امن العراق ليس من واجب الكونغرس بل من واجب البرلمان العراقي .وقال عليوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “طرح مشروع عدم زعزعة استقرار العراق […]

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