2019/07/28 | 14:29

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استشهاد شاب بحريني على يد اجهزة القمع البحرينية

استشهد شاب بحريني، اليوم الأحد، خلال قمع قوات النظام البحريني

تظاهرة في أحد ضواحي العاصمة المنامة.واستشهد الشاب البحريني محمد إبراهيم المقداد إثر قمع السلطات تظاهرة

في منطقة “البلاد القديم” بالمنامة.وكانت عدة تظاهرات خرجت، مساء أمس السبت في مناطق مختلفة من البحرين،

خصوصاً في العاصمة المنامة وكرباباد وكرانة والمعامير وسترة والنبيه

صالح والمصلى والدراز احتجاجا على إعدام النظام الشهيدين أحمد الملالي

وأحمد العرب.ووقعت صدامات عنيفة بين متظاهرين والقوات الأمنية في جزيرة سترة جنوب

المنامة، فيما أغرقت القوات الأمنية المناطق بالغازات السامة ولاحقت

المشاركين بالسيارات رباعية الدفع.وأقدم نظام آل خليفة في البحرين، صباح أمس السبت، على إعدام الشابين

المعتقلين أحمد الملالي وعلي العرب بتهم أجبرا على الاعتراف بها تحت

التعذيب الوحشي.

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