2019/07/28 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اعلنت محافظة بغداد اليوم الاحد المباشرة ببيع بطاقات الدخول لمباراة نجوم ابطال اسيا وبغداد في ملعب الشعب مع توزيع 2000 تيشرت للجمهور نوع أديداس وسيتخلل حفل افتتاح المباراة التي ستنطلق يوم غد الاثنين في تمام الساعة السابعة مساء مشاركة للمنشد محمد الحلفي للانشاد لاسود الرافدين.وأوضح بيان تلقته “خطوة برس” ان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيع بطاقات مباراة نجوم اسيا وبغداد في ملعب الشعب وكالة خطوة برس.

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