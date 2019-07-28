اوربيرو السويدي يكشف سبب تعاقده مع لاعب اسود الرافدين

2019/07/28 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ترجمة..كشف مدير فريق الكرة بنادي اوربيرو السويدي، أكسل كايل، الاحد، عن سبب تعاقد النادي مع اللاعب العراقي ياسر قاسم.وقال كايل في تريح نشره الموقع الرسمي للنادي، ترجمته / المعلومة/ إن “ياسر اظهر صفات جيدة خلال التدريب معنا وتعرّفنا على صفاته خارج الملعب ايضاً”.واوضح أن “ياسر لاعب ذو خبرة، وسيكون بإمكانه إضافة الكثير […]

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