الخارجية النيابية لـ”كلكامش”: طالبنا طهران بإعادة مفقودين عراقيين منذ حرب الخليج الأولى

2019/07/28 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد‪كشفت عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية علية الإمارة، الأحد، أن لجنتها طالبت الحكومة الإيرانية بإعادة المفقودين العراقيين من الحرب 1980 لغاية 2003، لافتة الى أن بعض العوائل العراقية أكدت وجود أدلة حول أن أبناءهم لايزالون على قيد الحياة في ايران .

وقالت الإمارة في تصريح لـ” گلگامش برس إن “اللجنة سعت جاهدة وبعد مراجعة الكثير من العوائل العراقية لإنهاء ملف المفقودين”، مبينة ان” المفقودين ليسوا فقط في الحرب العراقية الإيرانية، وانما جميع المفقودين من 1980 لغاية 2003″.

‪وأضافت: “اجتمعنا مع السفارة الإيرانية في بغداد وارسلنا الكتب الرسمية مطالبين ببيان موقف الحكومة الإيرانية لكي يتم انهاء الملف بين الشعبين العراقي والإيراني”، موضحة ان” الحكومة الإيرانية ابلغتنا بأن هناك مفقودين إيرانيين في العراق”.

‪وأشارت الإمارة إلى أن “اللجنة تسعى بشكل جاد للوصول الى نتائج حتمية لأن هذه القضية ليست سهلة وتحتاج الى وقت لانهاءها”، لافتة إلى أن “هناك الكثير من العوائل العراقية راجعت مجلس النواب للابلاغ عن وجود مفقودين لهم مابعد الحرب”.

وتابعت بالقول إن “بعض العوائل أكدت وجود أدلة حول أن أبناءهم لايزالون على قيد الحياة في ايران، وهذا ما فاتحنا به ايران وبانتظار رد رسمي”، مبينة أن “هناك مفقودين إيرانيين في العراق والبحث جاري من وزارة الدفاع للبحث في المقابر الجماعية ، وهناك رفاة منها عراقية ومنها إيرانية”.

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