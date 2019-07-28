2019/07/28 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wj0ZFPmCal4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #المجلة | العصبية و العناد عند الاطفال مع الدكتورة فرح القريشي / مدربة تنمية بشرية) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #المجلة | العصبية و العناد عند الاطفال مع الدكتورة فرح القريشي / مدربة تنمية بشرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).