الجنايات المركزية تقضي بالمؤبد لعامل في ورشة تفخيخ العجلات

2019/07/28 | 14:36

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أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية ,اليوم الاحد, حكمين بالسجن المؤبد بحق إرهابيين اثنين عن جرائم مختلفة.

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى حصل عليه موقع "الغدير"، ان" المدان الاول عمل في ورشة تصليح وتفخيخ العجلات كما عمل ضمن ما يسمى ولاية الانبار قاطع الفلوجة ضمن ديوان الخدمات التابعة لعصابات داعش الإرهابية".واضاف، البيان أن" المدان الثاني شارك في تفجير مبنى محافظة صلاح الدين اضافة الى ادخال الدواعش الاجانب والعرب الى العراق".وأشار إلى أن" المحكمة اصدرت الحكمين بحق المدانين وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".انتهى..م.م

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