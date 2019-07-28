“الحل العراق” يكشف سبب «عزل» مدير مكافحة المخدرات في البصرة.. هذا ما حدث بالمديرية

2019/07/28 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق بعد الزيارة التي قام بها وزير #الداخلية، #ياسين_الياسري، اليوم الأحد إلى #البصرة، أفادت مصادر مقربة من الوزير، بأنه قرر «عزل» مدير #مكافحة_المخدرات في #البصرة مع عدد […]

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