مليار دولار خسائر

2019/07/28 | 14:38

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بلغت خسائر الدخل القومي الناجمة عن الإسراف في الطاقة والخبز والمياه والخضروات والفاكهة في تركيا...

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