2019/07/28 | 14:38
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب: قانون الانتخابات قلص 200 عضو بمجالس المحافظات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
اكد النائب عن تحالف البناء عباس يابر ، الاحد ، ان قانون انتخابات مجالس المحافظات قلص أكثر من ٢٠٠ عضو، م...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب: قانون الانتخابات قلص 200 عضو بمجالس المحافظات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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