نائب: قانون الانتخابات قلص 200 عضو بمجالس المحافظات

2019/07/28 | 14:38

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بغداد:سومر نيوز

اكد النائب عن تحالف البناء عباس يابر ، الاحد ، ان قانون انتخابات مجالس المحافظات قلص أكثر من ٢٠٠ عضو، م...

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