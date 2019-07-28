اعتقال ثلاثة دواعش بينهم امرأة في ديالى

2019/07/28 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ ديالى … أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بالانتماء لتنظيم ‘داعش’ الإرهابي في محافظة ديالى.وذكرت الخلية في بيان تلقت/ بدر نيوز/ نسخة منه ، ان ” قوة من وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، تمكنت من القبض على ثلاثة متهمين في محافظة ديالى بينهم إمرأة ينتمون لداعش، […]

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