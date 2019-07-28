2019/07/28 | 15:12

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القبض على الداعشي ’’صدام حسين’’ بعملية امنية جنوب غربي كركوك

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن الناطق باسم الداخلية، اللواء سعد معن، الأحد، 28 تموز، 2019، القبض على 6 دواعش في ايسر الموصل، أحدهم يعمل في "ديوان الجند".

وقال معن، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقياد

بغداد اليوم - ديالى

اعلنت خلية الاعلام الامني ، الاحد 28 2019، القبض على 3 منتمين لداعش بينهم امرأة حاولوا تجنيد شباب في ديالى.

وقالت الخلية في بيان ان " قوة من وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تمكنت من القبض على 3

بغداد اليوم _ بغداد

كشف مصدر مطلع، الاحد (28 تموز 2019)، عن سبب مهم دفع وزير الداخلية ياسين الياسري، لإقالة مدير مكافحة المخدرات في البصرة، العقيد اسماعيل المالكي.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "من اهم الأسباب التي دفعت وزير الدا

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